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Afrin’de her taşın altından PKK çıkıyor

Afrin’de öldürülen YPG'li teröristin hücum yeleğinden bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın armasının çıkması, iki terör örgütü arasındaki bağı bir kez daha ortaya koydu.

Afrinde her taşın altından PKK çıkıyor

17 Şubat 2018 10:00

Afrin’de Türkmenlerden oluşan Fatih Sultan Mehmet Taburu’nda YPG’ye karşı gönüllü olarak savaşan Rizeli Murat Kutanis tarafından çekilip paylaşılan fotoğraflar terör örgütleri YPG ve PKK arasındaki bağı bir kez daha ortaya koydu. Fatih Sultan Mehmet Taburuna bağlı gönüllü askerler tarafından düzenlenen operasyonda öldürülen YPG'li teröristin hücum yeleğinin üzerinde bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın arması çıktı.

Öte yandan Arfin’de bulunan bir ilköğretim okulunda bulunan ders kitabındaki haritada, Türkiye’nin Karadeniz bölgesine kadar uzanan Doğu ve Güneydoğu bölgesi sınırları ile İran, Irak ve Suriye’nin bir bölümü Kürdistan olarak gösteriliyor.

Kutanis, Suriye’de ismi her ne olursa olsun her ihanetin ardında PKK’nın da bulunduğunu belirtip, YPG’nin ABD tarafından verilen silahlar ile Türkiye’ye saldırdığını sözlerine ekledi. 

Göktürk Fırat
 

 

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