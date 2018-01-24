Afrin'de kullanılan milli silahlar dünya kamuoyunu çok etkiledi

Afrin operasyonu ile ilgili de bilgi veren Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun ele geçirdiği Burseya Dağı'na YPG/PKK'lı teröristlerin sızma girişimlerinin olduğunu fakat başarılı olamadıklarını ifade etti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan ÇNRA ve Cirit lazer güdümlü füzelerin dünya kamuoyunu çok etkilediğini belirterek, sadece ASELSAN vasıtasıyla yaklaşık 40 ülkeye önümüzdeki 3 yıl içerisinde 6.5 milyar TL'lik yerli silah satışı yapılacağını duyurdu. Erdoğan, ilgi gören silahlarla ilgili, "Sadece şunu söyleyeyim ASELSAN marifeti ile 6 buçuk milyarlık şu anda bağlantı yaptık. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde bunları dünyada 30-40 ülkeye vereceğiz. Bu silahlarımıza gelen talepler. Lazer savunma sistemlerimiz var. Milli radarımız var" ifadelerine yer verdi.

Milli silahlar kullanılıyor

Milletvekili Erdoğan, Afrin operasyonunda kullanılan silahların çok büyük oranının milli ve yerli üretim olduğunu belirtti. Afrin'de T-122 Sakarya Çok Namlulu Roket Atarlar (ÇNRA) ile Cirit lazer güdümlü füzelerin de kullanıldığını anlatan Erdoğan, "Şu anda kullanılanlar bilinenler. Şu an Afrin’de güdümlü füzeler ve özellikle roketler kullanılıyor. Hava imha silahları ve füzeler var. Bunların çeşitleri var bunlar sadece T-122 Sakaya değil bunun yanında Cirit de kullanıldı. Bunun yanında 40 kilometre menzilli silahlar kullanıldı. Daha üzerine çıkılmadı daha üzerine çıkmak için sebep yok. Her silahımızı kullanmıyoruz. Bu konuda iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Yeni silahlar üzerinde çalışılıyor

Erdoğan, yerli sanayide ASELSAN TUSAŞ, TAİM, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUBİTAK vasıtasıyla yeni ve yerli silah üretimlerinin de sürdüğünü söyledi. Üzerinde çalışılan yeni silahlarla ilgili isim vermek istemediğin belirten Erdoğan, "Yine silahlarımızla ilgili sürprizlerimiz var denildi. Bu sürprizleri ilerleyen dönemlerde birlikte görelim" diye konuştu.

"Sızma girişimi başarısız oldu"

Milletvekili Mehmet Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birliklerinin stratejik önem taşıyan Burseya Dağı'nı ele geçirildiğini hatırlattı. YPG/PKK'lı teröristlerin bu dağı tekrar almak için sızma girişiminde bulunduklarını fakat başarılı olamadıklarını kaydeden Erdoğan, "Burseya Dağı şu anda teröristlerden arındırıldı. Oraya tekrar bir iki hareket başlattılar ama başarılı olamadılar" dedi.

Burseya Dağı'nın önemi

Erdoğan, teröristlerin roketleri Burseye Dağı'ndan Kilis ve Reyhanlı'ya attığını hatırlatarak, buranın temizlenmesinin bölgeye yapılan roket saldırılarını yüzde 90 oranında azalttığını ifade etti. Erdoğan, "Tabi şimdi Reyhanlı’ya iki tane noktadan atılıyordu o iki nokta da imha edildi. Yine Kilis’e Burseya Dağı’ndan atılıyordu. Burseya Dağı şu anda teröristlerden arındırıldı. Oraya tekrar bir iki hareket başlattılar ama başarılı olamadılar. Bu dağı almamız Kilis’e ve Reyhanlı’ya yapılan saldırıları yüzde 90 azalttı" şeklinde konuştu.

Ele geçirilen silahlar ABD menşei

Erdoğan, daha önce ABD'nin terör örgütüne 4 bin 800 tır silah gönderdiğini hatırlatarak, çatışmalarda ele geçirilen silahların tamamına yakının ABD menşei olduğunu açıkladı. Kilis ve Reyhanlı'ya atılan roketlerin de ABD'ye ait olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bunun gündemde olması önemli değil biz onları yakaladık. Daha önce 1 yıl, 1.5 yıl önce yakaladık o silahları ve o silahlarla eylem yaptılar. Tabi bunların elinde her türlü silah var. Ama şu anda çok büyük bir kısmının imha edildiğini zannediyorum. Ülkemize atılan roketlerin kimin gönderdiği bellidir. Gönderen Amerika’dır. 4 bin 800 tır silah gönderdi. Ve bunların tamamı Amerikan yapımıdır. Kısmen de ellerinde olan yada diğer ülkelerden aldıkları vardır da. Ve bu silahlar doğrudan bize karşı kullanılacak silahlardır. Hepsi donanımlı, TSK'ya karşı kullanılacak silahlardır. Onun için biz bunların tamamını imha edeceğiz. Ve bundan sonrada tespit edildikleri yerlerde anında imha ediliyorlar" dedi.