Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Gündem »
  • Afrin'de Mehmetçik operasyondayken Şişli Belediyesi'nin alkollü sergi açılışına büyük tepki

Afrin'de Mehmetçik operasyondayken Şişli Belediyesi'nin alkollü sergi açılışına büyük tepki

Şişli Belediyesi ve Görsel Sanatlar Vakfı’nın işbirliğiyle düzenlenen ‘Yerel Kodlar Global Formlar’ adlı sergi açıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği ve şehit haberlerinin geldiği bir zamanda üstelik Şişli Belediyesi'nin binasında açılışta alkol tüketilmesi büyük tepki çekti.

Afrinde Mehmetçik operasyondayken Şişli Belediyesinin alkollü sergi açılışına büyük tepki

12 Şubat 2018 11:24

Şişli Belediyesi ve GÖRSAV tarafından gerçekleştirilen Yerel Kodlar Global Formlar adlı serginin açılışı Şişli Belediyesi Binası'nda gerçekleşti. Sergi açılışına Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü , GÖRSAV Başkanı Levent Çizer, eser sahibi ressamlar ve sanatseverler katıldı, Sergi açılışına katılan Başkan İnönü sanatçılarla sohbet ederek eserler hakkında bilgi aldı. Sanata ve sanatçıya verilen öneme dikkat çeken Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, ‘Yerel Kodlar Global Formlar’ sergisini GÖRSAV’la beraber düzenledik. Sergimiz çok hoş. Türkiye’nin yetiştirdiği önemli sanatçıların bir kısmının eserleri burada sergileniyor. Buradaki ikinci sergimiz. Umarım Şişlili vatandaşlarımız bu serginin tadını alırlar. Umarım resim ve sergiyle harmanlanırlar. Gelip görmelerini öneriyorum. Güzel bir sergi oldu. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz desteğin bir örneğini burada görmüş oluyorsunuz’’ ifadelerini kullandı.Ancak açılışta kameralara yansıyan bir görüntü büyük tepki çekti. Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği ve şehit haberlerinin geldiği bir dönemde üstelik Şişli Belediyesi'nin binasında açılış töreninde alkol tüketilmesi büyük tepki çekti. Tüm Türkiye'nin harekatta görevli Mehmetçiklere dua ettiği bir dönemde alkollü bir şekilde gerçekleşen açılış töreni yürekleri sızlattı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün ise bu duruma seyirci kalması da kameralara yansıdı.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç