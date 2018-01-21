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Afrin'de milli füzeler kullanıldı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Afrin'deki terör hedeflerinin milli imkanlarla yapılan 'T-122 Sakarya çok namlulu roket atar füzeleri' ile yerle bir edildiğini söyledi.

Afrinde milli füzeler kullanıldı

21 Ocak 2018 23:10

TBMM Sanayi, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afrin'deki PYD/PKK mevzileri ile hedeflerin Türk mühendisler tarafından yapılan T-122 Sakarya Çok Namlulu 122 milimetrelik roketatar füzeleri ile vurulduğunu açıkladı. Erdoğan, paylaşımında, "Roketsan’ı ziyaretimizde incelediğimiz T-122 Sakarya çok namlulu 122 mm’lik roketatar füzeleri ile Afrin’deki terör hedefleri yerle bir edildi" dedi.

Erdoğan, Afrin'deki terörist sayısı ile ilgili ise, "2003’ten beri PKK yapılanmasının olduğu Afrin'de 8-10 bin terörist var" ifadelerini kullandı.

Sakarya ÇNRA'lar

Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Cerablus'tan sonra T-122 Sakarya ÇNRA'lar, ikinci kez kullanıldı. Yüksek ateş gücü olarak nitelendirilen çok namlulu roketatarlar, ihtiyaç duyulduğunda düşman ateş destek vasıtaları, komuta merkezleri, kıta toplulukları, hava savunma sistemleri, liman ve hava üstleri gibi hedefleri vurabiliyor. Bu silahların en önemli özelliği yüksek harekete kabiliyeti ve ateş hızına sahip olması.

Sakarya ÇNRA'lar, 40 roketi 80 saniyede fırlatarak 3-40 kilometre arasındaki düşmanın yüksek öncelikli hedeflerini etkisiz hale getirebiliyor. Roketsan’ın üretimi olan T-122 ÇNRA gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine görmeyerek ateşler açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlıyor. Milli imkanlarla üretilen 122 milimetrelik çok namlulu roketatar sistemi, fırlatma aracı, komuta aracı, mühimmat aracı ve metro desteği ünitelerinden oluşuyor. Metro desteği, atışların doğruluğunu artırmak için sistemin balistik hesaplamasında kullanılan meteorolojik verilerin sayısal olarak sağlanmasını gerçekleştiriyor.
En modern alt sistemlere sahip olup ÇNRA'lar, görmeden yoğun ve etkili ateş imkanı sunuyor.

 

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