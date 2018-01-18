Afrin'de savaşmak için gönüllü oldular

Hazırladıkları dilekçelerle birlikte merkez Akdeniz ilçesindeki Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Şubesi Başkanlığı'na gelen 6 kişi, gönüllü asker olmak için müracaatta bulundu.

Dilekçelerini vermeden önce gönüllüler adına açıklama yapan 73 yaşındaki Mustafa Ongun, vatanını, milletini seven herkesi terörle mücadele etmeye çağırdı. Türkiye'nin başına bir terör belasının musallat edilmeye çalışıldığını dile getiren Ongun, "Türkiye'de yaşayan, 'ben Müslümanım' diyen, vatanını, milletini seven bütün vatandaşlara sesleniyorum. Bir terör belası başımıza musallat olmuştur. Bunu def etmek için ordumuz, askerimiz eli tetikte beklerken, biz Mersin'de yatağımızda rahat uyuyup da memleketi yabancılara peşkeş çekenlere sessiz kalamayız" dedi.

Bu nedenle Afrin operasyonuna katılmak üzere gönüllü asker olmak istediklerini kaydeden Ongun, "Allah kısmet ederse gidip sınırda memleketimizi koruyacağız ve savaşacağız. Kanımızın son damlasına kadar mücadelede ederek bu ülkeyi ne ABD'ye, ne Yahudi'ye, ne de haçlı ordularına teslim etmeyeceğiz. Ülkemizi kimse işgal edemeyecek. Müslümanlar güçlüdür. Onların silahları varsa bizim de şehitlerimiz var. Dinimize, vatanımıza, milletimize sahip çıkmak için şu anda buradayız. Beşikten mezara kadar bu ülkede yaşayan herkes askerdir. Ben 73 yaşındayım bu ülke için savaşıp şehit olacağım" diye konuştu.

Ongun, daha sonra beraberindekilerle birlikte gönüllü asker olmak için hazırladıkları dilekçeleri Askerlik Şube Başkanlığına teslim etti.

Hüseyin Kar

