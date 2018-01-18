Diğer
Kategoriler

Afrin'de savaşmak için gönüllü oldular

Mersin'de yaşları 25 ila 73 arasında değişen bir grup vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhtemel Afrin operasyonuna katılmak üzere gönülle asker olmak için askerlik şubesine başvurdu.

Afrinde savaşmak için gönüllü oldular

18 Ocak 2018 15:57
Afrin'de savaşmak için gönüllü oldular - Tıkla İzle

Hazırladıkları dilekçelerle birlikte merkez Akdeniz ilçesindeki Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Şubesi Başkanlığı'na gelen 6 kişi, gönüllü asker olmak için müracaatta bulundu.

Dilekçelerini vermeden önce gönüllüler adına açıklama yapan 73 yaşındaki Mustafa Ongun, vatanını, milletini seven herkesi terörle mücadele etmeye çağırdı. Türkiye'nin başına bir terör belasının musallat edilmeye çalışıldığını dile getiren Ongun, "Türkiye'de yaşayan, 'ben Müslümanım' diyen, vatanını, milletini seven bütün vatandaşlara sesleniyorum. Bir terör belası başımıza musallat olmuştur. Bunu def etmek için ordumuz, askerimiz eli tetikte beklerken, biz Mersin'de yatağımızda rahat uyuyup da memleketi yabancılara peşkeş çekenlere sessiz kalamayız" dedi.

Bu nedenle Afrin operasyonuna katılmak üzere gönüllü asker olmak istediklerini kaydeden Ongun, "Allah kısmet ederse gidip sınırda memleketimizi koruyacağız ve savaşacağız. Kanımızın son damlasına kadar mücadelede ederek bu ülkeyi ne ABD'ye, ne Yahudi'ye, ne de haçlı ordularına teslim etmeyeceğiz. Ülkemizi kimse işgal edemeyecek. Müslümanlar güçlüdür. Onların silahları varsa bizim de şehitlerimiz var. Dinimize, vatanımıza, milletimize sahip çıkmak için şu anda buradayız. Beşikten mezara kadar bu ülkede yaşayan herkes askerdir. Ben 73 yaşındayım bu ülke için savaşıp şehit olacağım" diye konuştu.

Ongun, daha sonra beraberindekilerle birlikte gönüllü asker olmak için hazırladıkları dilekçeleri Askerlik Şube Başkanlığına teslim etti.

Hüseyin Kar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç