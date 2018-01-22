Afrin'de sıcak çatışma... TSK, PYD hedeflerini vurdu!

TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı 3. gününde devam ediyor. Çok maksatlı ve çok namlulu roketatar sistemi (ÇNRA) ile dün PYD hedefleri vuruldu.

Suriye sınırında PYD'lilerin taciz atışları

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Suriye'de PYD kontrolündeki Rasulayn'den Türkiye tarafına 2 saat arayla açılan taciz ateşine sert yanıt verildiğini belirterek, "İnşallah bu itler paçavralarıyla beraber hak ettikleri çukurların içine gömülecekler" dedi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sabah saatlerinde PYD kontrolündeki Rasulayn'dan taciz ateşi açılmış ve bir asker hafif şekilde yaralanmıştı. Taciz ateşine anında karşılık verilirken, olaydan iki saat sonra PYD'li teröristler tarafından yeniden taciz ateşi açılmıştı. Açılan ateşe bu kez sınırda konuşlu askerler ve özel harekat timleri tarafından sert yanıt verilmişti.

"Gerekli karşılık verildi"

Rasulayn sınırında yaşanan hareketli saatleri değerlendiren Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Terörist PYD/PKK'lılar tarafından askerimize taciz ateşi açıldı ve bir askerimiz hafif şekilde yaralandı.

Angajman kuralları gereği askerimiz ve polisimiz anında karşılık verdiler. Daha sonra tekrar taciz ateşinde bulundular. Şu anda askerlerimiz ve polislerimiz karşılık veriyorlar. İnşallah bu itler paçavralarıyla beraber hak ettikleri çukurların içine gömülecekler. Türkiye Cumhuriyeti kuvvetli bir ülkedir. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Gereken neyse yapılacaktır" dedi.

Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı abluka altına alındı

Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından abluka altına alındı. Bölgede yoğun top atışları ve çatışmalar sürüyor.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde Darmık Dağı'nın bulunduğu bölgeden Kilis’e 3 günde 10 roket atıldı. Roketlerin atıldığı bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından ateş altına alındı.

Gülbaba (Martavan) Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler tarafından fırtına obüs topları, tanklar, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ile karadan PYD mevzileri vurulurken, zaman zaman savaş uçakları da dağlık ve ormanlık alanı bombalıyor. Top atışları ve çatışmaların sürdüğü bölgeye vatandaşlar yaklaştırılmıyor.