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Afrin'de şiddetli çatışmalar devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı gününde Afrin'de ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ile terör örgütü PKK/PYD-YPG/DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Mehmetçik, terör örgütü mensuplarına adeta kurşun yağdırıyor.

Afrinde şiddetli çatışmalar devam ediyor

25 Ocak 2018 21:05

 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) güçlerinin Afrin'deki ilerleyişi devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı gününde Afrin'de etkisiz hale getirilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu sayısı 306'ya yükselirken, gerçekleştirilen hava harekatında ile teröristlere ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edildi.
Afrin kırsalında 11 köy terörden arındırılırken, çatışmaların devam ettiği Burseya Dağı'nda Türk tankları bugün ilk kez görüntülendi. TSK ile terör örgütü PKK/PYD-YPG/DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar ise hız kesmiyor. 

Yakup Söylemez
 

Etiketler: afrin, çatışma

 

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