Afrin’de sonuna kadar gidilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen “MHP İl ve İlçe Başkanları Toplantısı”nın son gününde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin büyük beko meselesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li kurmayların terör örgütü PKK/PYD’ye destek veren sözlerini hatırlatan Bahçeli, “Amasız, fakatsız terörle mücadeleye destek verdiğini, dua ettiğini göreniniz, öğreneniniz bulundu mu? ABD’ye bir çift sözü, biraz tepkisi işitildi mi? Alın PKK’yı, vurun CHP’ye” dedi. Bahçeli şu mesajları verdi:

“CHP Genel Başkanı’nın ağzından PYD/YPG’yi terör örgütü olarak duyanınız oldu mu? ‘Afrin’e girmeyin’ demek, ‘PKK’ya ellemeyin’, ‘PYD’ye yanaşmayın’, ‘Türkiye’ye saldırın’ demektir ve terör işbirlikçiliğidir. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ne derse desin, nasıl kıvranırsa kıvransın, Afrin’e mutlaka girilmeli, Afrin mutlaka teröristlerden tepeden tırnağa arındırılmalıdır.

Dağda taşta terörist ararken, bunların kaçıp şehir merkezine sığınacağını, oradan da yeni kanlı eylemlerini planlayacağını Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Hadi bilmiyor olsun, bölgeyi tanıdığını her fırsatta ima ve ifade eden Muhasebeci Kenan da mı bilmiyor? Musul’da tekledi muhasebeci oldu, bari Afrin konusunda sıkıyorsa dik dursun da görelim.

ABD özel kuvvetler askerlerinin, Menbiç’te teröristlerle birlikte nöbet tutmaları, devriye gezmeleri rezilliktir, cinayettir, hıyanettir. Canilerin elinde bulunan uçaksavarların, tanksavarların, roketlerin, füzelerin, doçka ve havan toplarının hangi ülke tarafından hibe edildiği belirgindir. ABD, teröristlerle suçüstü yakalanmıştır. Eğer haine kahraman diyorlarsa, bu ABD’yle müttefiklik nasıl sürdürülecektir?

Şayet ABD yanlıştan dönmez; tahrik, taciz ve terör tahkimatına devam ederse, durumunun tarifi düşmanca, duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır. Türkiye kimsenin nazına, kaprisine ve ayak oyunlarına tahammülü de söz konusu değildir.”

Kilosunu sorarlar!

Bunlar, PYD/YPG’nin terör örgütü olduğuna dair değerlendirme yapacak istihbari bilgiye, kurumsal yapıya da sahip değillermiş. Kim diyor, CHP’li bir milletvekili, eski parti sözcüsü. Nerede diyor, milletin gözünün içine baka baka bir televizyon kanalında. Sözün bittiği nokta burasıdır. Bunları söyledik diye fikir ve ülkülerimize çağ dışı diyenler doğrudur, zira ülkülerimiz çağlar açtı, çağlar kapattı, nitekim çağlar bizden çok ama çok geride kaldı. Kızılelma desek, kilosunun ne kadar olduğunu, nerede alınıp satıldığını sorarlar. İ’lây-ı Kelimetullah desek saf saf değil, bön bön yüzümüze bakarlar, birdenbire orak çekiçli günlerini hatırlayıp derin bir ah çekerler.

Türkiye Gazetesi