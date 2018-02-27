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Afrin’de sözde karargahlar imha ediliyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Ömeranlı köyü, TSK ve ÖSO ile YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanmasının ardından kontrol altına alındı.

Afrinde sözde karargahlar imha ediliyor

27 Şubat 2018 14:51

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, bugün sağanak yağış ve yoğun sis altında harekatı sürdürdü. Sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alınırken, terör alanları da uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alındı.

YPG’li teröristlerden temizlenen son köyler arasında olan Ömeranlı köyüne giren TSK ve ÖSO birlikleri, teröristlerin karargah olarak kullandıkları binalarda tuzaklanmış el yapımı bombaları temizlerken içeride asılı olan sözde bayrakları imha etti.

Son alınan köylerle birlikte kuzeyde cepheler de birleşmiş oldu. İlerlemeyle kuzeyde teröristlerin Türkiye sınırı ile bağlantısı tamamen kesiliyor. Böylelikle Raco ile Bülbül hattı da birleştirilmiş oldu. 

Adem Karagöz
 

Etiketler: afrin, karargah

 

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