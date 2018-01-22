Afrin’de stratejik tepe ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı üçüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu ilerlemesini sürdürüyor. Bazı bölgelerde ÖSO askerleri ile YPG’liler arasında çatışmalar da yaşanıyor. Çatışmalar sırasında 10 YPG’li de teslim alındı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu öğleden sonra Afrin’in kuzeybatısında, "Ebu Dali" köyünün kontrolüne ele geçirdi. ÖSO askerleri Afrin’in batısında, Türkiye yakınlarında stratejik öneme sahip en yüksek tepe olan Barsaya ve bu tepede bulunan askeri kampı ele geçirdi.

ÖSO birlikleri içinde yer alan bir Türkmen genci Şeyh Aruz köyünü ele geçirdikten sonra askerlere bir konuşma yaparak Afrin’in kurtarılmasının yakın olduğunu söyledi. Birlik zafer sevinci içinde tekbirler getirdi.

ÖSO bu sabah da Afrin’in kuzeyinde Bülbül mevkisinde bulunan Şeyh, Basi, Bassi, Marzu, Hiftar köyleri ile Şeyh Haruz tepesini ele geçirmişti.

Abu Mucahit El Halebi