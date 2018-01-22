Diğer
Kategoriler

Afrin’de stratejik tepe ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in batısında, Türkiye yakınlarındati stratejik öneme sahip en yüksek tepe olan Barsaya ve buradaki askeri kampı ele geçirdi.

Afrinde stratejik tepe ele geçirildi

22 Ocak 2018 16:46

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı üçüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu ilerlemesini sürdürüyor. Bazı bölgelerde ÖSO askerleri ile YPG’liler arasında çatışmalar da yaşanıyor. Çatışmalar sırasında 10 YPG’li de teslim alındı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu öğleden sonra Afrin’in kuzeybatısında, "Ebu Dali" köyünün kontrolüne ele geçirdi. ÖSO askerleri Afrin’in batısında, Türkiye yakınlarında stratejik öneme sahip en yüksek tepe olan Barsaya ve bu tepede bulunan askeri kampı ele geçirdi.

ÖSO birlikleri içinde yer alan bir Türkmen genci Şeyh Aruz köyünü ele geçirdikten sonra askerlere bir konuşma yaparak Afrin’in kurtarılmasının yakın olduğunu söyledi. Birlik zafer sevinci içinde tekbirler getirdi.

ÖSO bu sabah da Afrin’in kuzeyinde Bülbül mevkisinde bulunan Şeyh, Basi, Bassi, Marzu, Hiftar köyleri ile Şeyh Haruz tepesini ele geçirmişti.

Abu Mucahit El Halebi

Etiketler: afrin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç