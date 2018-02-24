Afrin'de temizlenen köylerde tüneller bulundu

TSK VE ÖSO tarafından terör örgütüne karşı Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Raco beldesinin çevresi teröristlerden temizleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında köyler teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. TSK ve ÖSO askerleri, Raco beldesinin kuzeyindeki bir çok köyü ele geçirdi.

Ele geçirilen köylerde de Birlikler girdikleri yönetim binalarında çok sayıda döşenmiş mayınların yanı sıra bölücübaşı Abdullah Öcalan’a ait posterler ve YPG’ye ait flamalar ele geçirildi.

Ele geçirilen posterler ve flamalar ÖSO birlikleri tarafından parçalandı.

Ayrıca ele geçirilen köylerde ise yer altına gizlenmiş ve teröristlerin kaçmak için kullandıkları tüneller de bulunarak imha edildi.

Adem Karagöz