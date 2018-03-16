Afrin’de terörden temizlenen Halilo Köyü'ne ait görüntüler ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin terör örgütleri PYD-PKK/YPG’ye yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kent merkezi kuşatılırken çevre köyler de teröristlerden temizleniyor.
Geçtiğimiz günlerde teröristlerden arındırılan Afrin’in Halilo Köyü'ne ait görüntüler ortaya çıktı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde teröristlerin mevzileri ve açtığı tüneller yer alıyor. Özgür Suriye Ordusuna bağlı güçlerin temizlenen köylerde gerçekleştirdiği arama, tarama faaliyetleri de görüntülendi.
Caner Sönmez- İsmet Biçen – Halil Koyun