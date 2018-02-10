Afrin’de yaralanan asker konuştu: 'En son tepeyi alana kadar geri dönmek yok'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak, bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ mensuplarına yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Piyade Uzman Çavuş Orhan Kayalı, teröristlerin roketli saldırısı sonucu hafif işitme kaybı yaşadı. Kayalı, Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından istirahat için memleketi Manisa’nın Gördes ilçesine geldi. Kayalı’yı karşılayan Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, kendisini ve babası Süleyman Kayalı’yı makamında ağırladı.

Zeytin Dalı Harekatı’nın en başından bu yana görev aldığını anlatan Piyade Uzman Çavuş Orhan Kayalı, 7 günlük bir izin aldığını belirterek, istirahatının ardından arkadaşlarının yanına döneceğini söyledi. Kayalı, “Biz orada ülkemiz için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Aramızda yaralananlarımız da oldu. Biz buna aldırmadan, hiç boynumuzu eğip moralimizi bozmadan arkadaşlarımızın tedavisini yaptık ve devam ettik. Hiçbir zaman geri dönmeyi, vazgeçmeyi düşünmedik. Tek emelimiz var, en son tepeyi alana kadar geri dönmek yok. Ne pahasına olursa olsun en son teröristin leşini serene kadar devam edeceğiz. Ezanımızı, bayrağımızı dindirmeyeceğiz. Moralimiz halkımızın desteğiyle çok güzel. Burada yiyemeyeceklerimizi orada dağın tepesine çıkarıyorlar. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Başta Kilis halkı olmak üzere tüm Türkiye halkına çok teşekkür ederiz. Ellerine kollarına sağlık. Dualarının hep bizimle olduğunu biliyoruz. Arkamızda analarımızın, ak sakallı dedelerimizin duasının olduğunu bilmek bizi mutlu ediyor. Onların sayesinde hiçbir zaman karamsar düşünceye kapılmıyoruz. Bayrağımızı indirmeyeceğiz. Son tepeye kadar alacağız. Sınırlarımızın güvenliğini sağlayacağız ve bizim görevimiz orada bitecek” dedi.

Uzman Çavuş Kayalı ile sohbet eden Kaymakam Ayaz, 80 milyonun Mehmetçik ile birlikte olduğunu ifade ederek, “Devletimiz, milletimiz her zaman arkanızda. Operasyon sırasında askerimiz yaralanmasına rağmen ‘Tekrar geri gideceğim, mücadelemi sürdüreceğim. Geri dönmek yok’ diyor. ‘Artık gitmem. Ben mücadelemi verdim. Burada bitti’ demiyor, kanının son damlasına kadar mücadele etmek istiyor. Böyle bir milletin karşısında kim durabilir, kimse duramaz Allah’ın izniyle” diye konuştu.

Annesi tarhana çorbası hazırlamış

Annesinin kendisi için tarhana çorbası hazırladığını söyleyen Uzman Çavuş Kayalı, 7 günlük istirahatın ardından görevine geri dönecek. Kendisine Türk bayrağı hediye edilen Kayalı, “Bu bayrağı milletim için alıyorum. Bayrağımızı oradaki en son tepeye dikeceğime söz veriyorum” dedi.

Recep Şener