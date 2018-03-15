Diğer
Kategoriler

Afrin’de yaralanan asker memleketi Adıyaman’a getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan ve havan topu saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük, memleketi Adıyaman’a getirildi.

Afrinde yaralanan asker memleketi Adıyamana getirildi

15 Mart 2018 22:51

Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük (25), 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesi yakınlarında terör örgütlerince yapılan havan topu saldırısında yaralandı. Uzman Çavuş Küçük, ilk olarak Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 gün boyunca hastanede tedavi edilen Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük, daha sonra ambulansla yakınlarının da eşliğiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. 

Sağ bacağından yaralanan ve genel durumu iyi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük’ü hastane girişinde Adıyaman Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, eşi Fatma Kulalar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, askeri personel ve yakınları tarafından karşılandı.
Piyade Uzman Çavuş olan Adıyamanlı Yasin Küçük’ün babası Abdullah Küçük, çocuğunun sağlık durumunun iyi olmasına oldukça sevindiğini dile getirerek, “Allah devletimize zeval vermesin. Allah düşmanlarımızı ilk önce ıslah etsin daha sonra kahrı perişan eylesin. Çok iyi durumu güzel. Devletimize karşı herhangi bir şeyin olmaması gerekiyor. Allah devletimize zeval vermesin” dedi. 

Küçük’ün 1 yıldır evli olduğu ve eşi Gülbahar Küçük ile birlikte çocuk bekledikleri öğrenildi.  

Cihan Kizir
 

Etiketler: Adıyaman, afrin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç