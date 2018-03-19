Afrin'de Yıkılan Heykel Kimin? Heykeli Yıkılan Demirci Kawa Kim? (Demirci Kawa Kimdir?)

Afrin'de yıkılan heykel kimin, Demirci Kawa kim? Afrin'deki Demirci Kawa heykelini kim yıktı? gibi soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezine girildi. Afrin'e giren ÖSO birlikleri ilçe merkezinde kontrolü sağlarken Kent merkezine teröristler tarafından dikilen Kawa heykelini iş makinesiyle yıktı. Dün 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin merkezi PYD/PKK'lı teröristlerden tamamen temizledi. Görüntüler kameralar tarafından kaydedilirken, yıkılan heykeli görenler ise Afrin'de yıkılan heykel kimin? diye sorguluyor. Afrin'de yıkılan heykelin Demirci Kawa'ya ait olduğu ortaya çıktı. Peki Afrin'de heykeli yıkılan Demirci Kawa kimdir? İşte Demirci Kawa hakkında merak ettikleriniz...

TERÖRİSTLER TARAFINDAN DİKİLMİŞTİ

Paylaşılan görüntülerden biri de Afrin'in merkezindeki Kawa heykelinin yıkılmasıydı. Kent merkezine PKK/YPG'li teröristler tarafından dikilen Kawa heykeli iş makinesiyle yıkılırken bez parçaları da indirildi.

DEMİRCİ KAWA KİMDİR?

Kürtlerde, Nevruz bayramının Fars mitolojisindeki Demirci Kawa Efsanesi'ne dayandığına inanılır.

Kürt mitolojisindeki Kawa efsanesine göre, günümüzden 2500 yıl öncesinde Zuhak (Bazı kaynaklara göre Dehak) adında Asurlu çok ama çok zalim bir kralın altında yaşayan Kawa adında bir demirci vardı. Bu kral tam bir canavardı ve efsaneye göre her iki omuzunda da birer yılan bulunuyordu. Her gün bu iki yılanı beslemek için Kürtlerden iki genci sarayına kurban olarak getirtip aşçılarına bu iki çocuğu öldürtüp beyinlerini yılanlarına yemek olarak verdiriyordu.

Aynı zamanda bu canavar kral ilkbaharın gelmesini de engelliyordu. En sonunda bu işkenceden bıkan ve bir şeyler yapmak isteyen Armayel ve Garmayel adlı iki kişi kralın sarayına mutfağa aşçı olarak girmeyi başarırlar ve Kralın yılanlarını beslemek için beyinleri alınarak öldürülen çocuklardan sadece birini öldürüp diğerinin gizlice saraydan kaçmasına yardımcı olurlar.

Böylece ellerindeki bir insan beyni ile kestikleri bir koyunun beynini karıştırarak yılanlara vererek her gün bir çocuğun kurtulmasını sağlamış olurlar. İşte bu kaçan kişilerin Kürtlerin ataları olduğuna inanılır ve bu kaçan çocuklar Kawa adlı demirci tarafından gizlice eğitilerek bir ordu haline getirilirler.

Böylece Kawa'nın liderliğindeki bu ordu bir 20 Mart günü zalim kralın sarayına yürüyüşe geçer ve Kawa kralı çekiç darbeleri ile öldürmeyi başarır. Kawa etraftaki tüm tepelerde ateşler yakar ve yanındakilerle birlikte bu zaferi kutlarlar. Böylece halk kraldan kurtulmuş olur ve ertesi gün ilkbahar gelmiş olur.



