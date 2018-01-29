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Afrin'deki Cinderese'den dumanlar yükseliyor

Hatay ile Suriye arasındaki beton blokların arasından geçen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Afrin'in Cinderese köyündeki terör örgütü hedeflerini vurmaya devam ediyor. Havadan ve karadan süren operasyonda Cinderese'den dumanlar yükseliyor.

Afrindeki Cindereseden dumanlar yükseliyor

29 Ocak 2018 18:40
Afrin'deki Cinderese'den dumanlar yükseliyor - Tıkla İzle

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO birlikleriyle beraber Mehmetçiğin Afrin'de ilerleyişi devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerine roket saldırıları düzenlenen Afrin'deki Cinderese köyü de Mehmetçik tarafından ablukaya alındı. Köydeki terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerine Türk Hava Kuvvetleri tarafından zaman zaman hava saldırıları düzenlenirken, sınırdaki beton blokların arasından geçen TSK tankları ile ÖSO birlikleri terör örgütü mensuplarıyla savaşıyor. Cinderese köyünden siyah dumanlar yükseliyor. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli

Etiketler: afrin

 

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