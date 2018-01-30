Diğer
Kategoriler

Afrin'deki Mehmetçiklere 1 kamyon portakal

Antalya’nın Finike Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için 1 kamyon portakal gönderdi.

Afrindeki Mehmetçiklere 1 kamyon portakal

30 Ocak 2018 09:27

Finike 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törene Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende tatil için Finike’ye gelen İzmir Karabağlar Hatice Hanım İlkokulu öğrencileri Nehir Arslan, İrmak Arslan ve Kuzen Elif Akyüz’ün Arfin’de bulunan Mehmetçikler için yazdıkları mektupları portakal kasalarının içine koymaları duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kaan Osman Sarıoğlu "Arfin’e gitmek için kendimiz ve gençlerimiz hazırdır. Bir iki gün içinde askerlik şubesine Arfin’e gitmek için dilekçe vereceğim. Evlatlarımıza destek olacağız. Vatan bizim için önemlidir. Önde gelir. Vatanımız olmamış biz olsak neye yarar, dualarımızı eksik etmeyelim" diye konuştu.

Ali Karataç 

 

Etiketler: afrin, azez, Cerablus-Azez hattı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç