Afrin’deki PYD'li teröristlerinden Türk birliğine top atışı

Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan anlaşma gereğince Halep’in batı tarafında yer alan Afrin’in Daret İzze kasabasındaki çatışmasızlık bölgesinde özlemci olarak bulunan Türk birliklerine, PKK’nin Suriye kolu PYD tarafından top atışı yapıldığı bildirildi.

PYD teröristleri Türki mevzilerine bu saat 10.30 civarında başlayarak aralıklarla 7 top ve 3 katyuşa füzesi fırlattı. Füzelerin sivil yerleşim bölgesine düştüğü ölü ve yaralı olmadığı bildirildi.

Birkaç topun Daret İzze'nin Samaan Kalesi bölgesindeki gözlem noktası yakınlarına düştüğü belirtildi. Diğer havanlar ise sivil yerleşimlere düştüğü ölen ve yaralanan olmadığı Türk birliklerinin top atışlarına anında karşılık verdiği kaydedildi.

Abu Mucahit El Halebi