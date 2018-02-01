Afrin’deki terör unsurları milli silahlarla vuruluyor

Harekat kapsamında bölgede, üzerinde modern radar karıştırıcı sistemlerinin bulunduğu mobil elektronik harp sistemi KORAL ve havan tespit radarı Serhat bulunuyor. Hedefler savaş uçaklarının yanı sıra ATAK helikopterleriyle de vuruluyor. Her bir ATAK, 76 adet 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet 20 mm top muhteva ediyor. 24 bin fite çıkabilen ve 24 saat havada kalabilen silahlı ve silahsın insansız hava araçları Bayraktar’lar da aralıksız görev yürütüyor. Askerlerimizin milli piyade tüfeğini kullandığı harekatta karadan da çok namlulu roketatar silah sistemi ve Fırtına obüsleri terör mevzilerini durmaksızın dövüyor.

Yer altındaki hedefi de vuruyor

Harekatta kullanılan mühimmat da yerli ve milli. Bunlar; 2.1 metre derinlikteki hedefleri de vurabilen nüfuz edici bomba NEB, 8 kilometre menzilli lazer güdümlü füze Cirit, yüksek hassasiyetli hassas güdüm kiti HGK, sabit ve hareketli yer hedeflerine karşı kullanılabilen, 8 kilometre ve üstü hedefleri imha eden lazer arayıcı başlıklı mini akıllı mühimmat MAM-L. Harekatta bunların dışında birçok yerli üretim termal kamera, radar ve malzemelerden de faydalanılıyor.