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Afrin'deki teröristlerde panik! Kaçıyorlar

YPG’ye destek için Kandil’den gelen üst düzey PKK militanları, Esad rejiminin desteğiyle gece yarısı Afrin’den kaçırılarak önce Tel Rifat’a ardından da Rakka’ya götürüldü.

Afrindeki teröristlerde panik! Kaçıyorlar

17 Mart 2018 08:11

Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunda köşeye sıkıştırılan PKK’lılar, Afrin’i terk etmeye başladı. Kandil’den Afrin’e destek amacıyla gelen üst düzey PKK militanları, Esad rejiminin desteğiyle gece yarısı Afrin’den kaçırılarak önce Tel Rifat’a ardından da Rakka’ya götürüldü. PKK militanlarını adım adım izleyen istihbarat kaynakları, Afrin merkezde örgütün sözde üst düzey komutanlarının toplantı halinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine havalanan F16 savaş uçaklarımız, Afrin asayiş sorumlusu Abdurrahim İbrahim ve yardımcılarının bulunduğu binayı tek atışla vurdu. Bu olay üzerine PKK’da ciddi panik yaşadı. TSK ve ÖSO’ya karşı direneceklerini her fırsatta dile getiren PKK/PYD’nin lider kadrosu, Afrin’de zorunlu olarak tuttukları militanları bırakarak kaçmaya başladı.

EN KORKAĞI KANDİL KADROSU
Kaçan gruplardan en dikkat çekeni ise Kandil’den Afrin’e destek amacıyla gelen PKK üst düzey militanları oldu. Terör örgütünün Kandil’den gelen lider kadrosunun sivil araçlarla Afrin’den kaçtığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, adım adım izlenen terör örgütü liderleri Afrin’den birer ikişer sivil araçlara binerek Basuta’ya geçti. Buradan da Neble’ye daha sonra Muşa askeri kampı civarında bulunan Tel Şair köyüne geçti. Basuta’dan ayrılan ikinci kısım terörist liderleri ise buradan Tel Rifat üzerinden geçerek Fafin köyüne ulaştı. Tel Şeir ve Fafin köylerinde toplanan PKK/PYD liderleri, Esad rejimin hazırladığı otobüslerle Rakka’ya götürüldü. Terör örgütünün lider kadorosunun Afrin’i terketmesi geride kalan militan kardosunda da paniğe yol açtı. Bir kısım militanların TSK ve ÖSO ile karşı karşıya gelmek istemedikleri bu sebeple silah bıraktıkları iddia edildi. Afrin’deki sivil halk ise terör örgütü üyelerinden bazılarının silah bıraktığını doğruladı.

Türkiye Gazetesi

Etiketler: afrin

 

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