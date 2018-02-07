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Afrin'deki teröristlere bilgi aktaran hain yakalandı!

Şanlıurfa’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, terör operasyonları hakkında Afrin'deki teröristlere bilgi aktardığı belirlendi.

Afrindeki teröristlere bilgi aktaran hain yakalandı!

07 Şubat 2018 16:31

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, örgüte katılmak üzere olan 2 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada terör propagandasına 7 tutuklama

Ayrıca PKK/YPG terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şahıs gözaltına alındı. Zanlılardan 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonları Afrin’deki teröristlere aktarıyordu

Sınır hattında yapılan terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili terör örgütüne bilgi aktaran 1 şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ terör örgütüne operasyon

DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonlarda da 3 şahıs gözaltına alınırken, kayıt dışı olarak çalıştırılan 3 pansiyona baskın yapılarak 47 yabancı uyruklu şahıs incelendi.
Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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