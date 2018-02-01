Batuhan Yaşar'ın "Afrin’deki tünellerin haritası Türkiye’nin elinde" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı gibi devam ediyor.

Yoğun yağmur ve sis cumartesi etkisini kaybetti.

Hava muhalefeti ilerleyişe engel olmadı ama operasyonu yavaşlattı.

Son 4 gündür “harekât takvimine” tam uyuluyor.

Uluslararası koordinasyonda bir sıkıntı yok.

“Arka kapı diplomasisi” hâlen etkin kullanımda.

ÖSO TÜRKİYE’NİN KOLORDUSU

Eleştiriler hiç de hoş değil.

CHP’li Engin Altay ve Öztürk Yılmaz, ÖSO için terör örgütü benzetmesi yaptı.

CHP’nin kafası çok karışık...

Bir destekliyor bir yeriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu da TSK’nın ÖSO gölgesinde kaldığını söyledi.

Bu açıklamalar Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda bırakıyor.

Aynı FETÖ olayında olduğu gibi içeriden dışarıya bayrak sallama olayı var.

ÖSO Türkiye için çok önemli:

-ÖSO için ‘Türkiye’nin kolordusu’ tabiri çok rahatlıkla kullanılabilir

-‘2. Ordunun tugayı’ benzetmesi de yapılabilir. Çünkü Türkiye ile özdeşleşti.

-ÖSO Türk askeri ile entegrasyonunu da tamamladı...

GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLÜME YÜRÜYOR...

Sadece Afrin’de değil, Fırat Kalkanı’nda da aynı olmuştu.

ÖSO, Mehmetçik gibi gözünü kırpmadan Türkiye için kendini feda ediyor.

Türkiye’nin terörle mücadelesine tam destek veriyor.

ÖSO aleyhine yapılan açıklamalar moralleri bozmuyor.

Aksine ÖSO’yu daha da güçlü yapıyor, motive ediyor.

PKK’NIN ÜRETTİĞİ 3 ARGÜMAN

PKK ve Kandil de boş durmuyor.

Murat Karayılan’ın konuşmadığı gün yok.

Mesajları hem Avrupa hem de ABD’ye...

Bir taraftan da algı yönetimini Türkiye’nin elinden almaya çalışıyor.

Maalesef PKK’ya içeriden de destek var...

‘Bilmeyerek yapıyorlar’ demek saflık olur.

Terör örgütünün kullandığı argümanları 3 başlıkta toplayabiliriz:

1-Türkiye Suriye’yi işgal ediyor.

2-Afrin Operasyonu DEAŞ’la mücadeleyi zayıflatıyor.. Bu yüzden DEAŞ Avrupa’nın başına yine bela olacak.

3-Türkiye sivilleri vuruyor, çocuklar ölüyor.

OPERASYON NE ZAMAN BİTECEK?

“Operasyon şu tarihte bitecek, şimdi şöyle olacak” gibi cümleler çok tehlikeli.

Zaman mefhumunu baskı unsuru olarak kullanmamak lazım.

Türkiye’nin tek bir hedefi var:

-“Son PKK/PYD ve DEAŞ teröristi temizlenene kadar Afrin’deki işine devam edecek”

TEYİT EDİLMEDEN HİÇBİR HEDEF VURULMUYOR

Türkiye hiçbir şeyi şansa bırakmıyor.

Bir tane bile sivil kayıp olmasın diye kılı kırk yarıyor.

Havadan vuracağı hedefin yakınında sivil yerleşim yeri varsa başka metotlar uyguluyor.

Hava harekâtından vazgeçiliyor.

Yüzde yüz emin olunmadan hiçbir hedef vurulmuyor.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ

Türkiye, Afrin’in merkezinde kendisini nelerin beklediğini çok iyi biliyor.

Teröristler şehir merkezinde tutunmaya çalışacak.

Sivilleri de sonuna kadar kullanacaklar.

Aynı Sur ve Cizre’deki gibi...

AZEZ KAMPI HAZIR

Tedbirler çoktan alındı

Sivillerin tahliyesi için koridorlar oluşturulacak.

Kızılay Azez’de kamplar kurdu.

Afrin’in merkezi güvenli hâle getirilene kadar halk Azez’deki kamplarda misafir edilecek.

HARİTALAR TÜRKİYE’NİN ELİNDE

Türkiye güzel işler başarıyor.

Sahada kora kor çatışmalar bir yandan devam ediyor.

İstihbarat PKK/PYD ve DEAŞ’ın Afrin’deki bütün tünellerini tespit etti...

Haritalarını çıkarttı

Merkezdeki yer altı sığınaklarını da belirledi.

DEAŞ VE SDG AFRİN’E ULAŞTI

Güvenlik kaynaklarına göre de, DEAŞ ve SDG teröristleri Afrin’e ulaştı.

Sayıları 450-500 civarında...

PKK/YPG’ye desteğe geldiler.

Ne olursa olsun her şey yolunda gidiyor.

Türkiye planlarını sahada bir bir uyguluyor..."