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Afrin’e 7 kilometre kaldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğindeki ÖSO, Afrin’in dördüncü büyük beldesi olan ve Afrin’e 10 kilometre mesafedeki Şiran beldesinden sonra Kefr Cenne’yi PKK/PYD’li teröristlerinden temizledi. Afrin’e 7 kilometre kaldı.

Afrine 7 kilometre kaldı

08 Mart 2018 11:40
Afrin’e 7 kilometre kaldı - Tıkla İzle

Dün Şeran beldesi civarında bulunan Hirbet Şiran, Katme, Metinli, Serkan köylerinin kontrolünü sağlayan TSK ve ÖSO askerleri, bugün de Azez ve Halep arasındaki ulaşım yolu üzerinde bulunan ve stratejik öneme sahip Kefr Cenne’nin kontrolünü sağladı.

Kefr Cenne’ye giren ÖSO’un birinci bölük komutanlarından Abdul Munim Annasan, “Toprak örgütlerine topraklarımızda yer yok. Nerede ayrılıkçı terörist varsa oraya gidip onları temizleyeceğiz” dedi.  ÖSO bir diğer komutanı Behiç Yasin de, “Allah’ın izniyle Katma’yı teröristlerden temizledik. Kefr Cenne’de PKK/PYD teröristlerine ait bir karargahı ele geçirdik. Karargah’ta 12 kadar teröristi etkisiz hale getirdik, çok sayıda teröristi de esir aldık. Kefr Cenne içinde bulunan Dörtyol ağzında bulunuyoruz. Buradan Kefr Muz’a hareket edeceğiz. Oradan ilk hedefimiz Afrin’e girip terör örgütünün pisliklerini temizleyeceğimiz. Afrin’deki ve civar köylerdeki sivilleri PKK/PYD’in zulmünden kurtarana kadar yolumuza devam edeceğiz. Bizim düşmanımız Kürtler değil teröristlerdir. Kürtler bizim kardeşimizdir. Türkiye’nin desteğindeki ÖSO’un üçüncü bölüğü olarak sizi selamlıyoruz” diye konuştu.

Mahmud Alhalbi

 

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