Afrin'e Cerablus modeli

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda olduğu gibi Afrin’de de huzur, barış ve istikrarı sağlamak için kolları sıvıyor. Eğitim, sağlık ve belediyecilik hizmetlerinin bölgeye götürülmesiyle Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların da ülkelerine dönüşleri sağlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Afrin’de terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı, 58 günde zaferle sonuçlanırken, TSK ve ÖSO bölgede tamamen kontrol sağladı. Türkiye şimdi, 2012 yılından beri terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin kontrolünde bulunan Afrin’de; AFAD, Kızılay, çeşitli sivil toplum örgütleri ve teknik uzmanlar eliyle huzur, istikrar ve barışı yeniden tesis etmek için çalışmalar başlatacak.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başlamasının ardından terör örgütleri PYD/YPG ve DEAŞ’tan temizlenen Cerablus ve çevresine yönelik sivil hizmetler için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi görevlendirilmişti. Cerablus’taki sivil hizmetlere yönelik belediye, aktif olarak çalışmış ve terörden bölgede arınan bölgede huzur ve güveni tesis etmişti. Cerablus’ta hizmetlerin yaygınlaşmasının ardından bölgede 2 bin’e düşen nüfus, köyler dâhil 150 bin’e yükselmişti. Türkiye, şimdi de Cerablus’ta yaptığı sivil alt yapı çalışmalarını Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütleri PYD/YPG ve DEAŞ’tan temizlenen Afrin’e yönelik yapmaya hazırlanıyor. Sivil altyapının kurulmasına yönelik planlamalarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin görevlendirilmesi bekleniyor.

DÖNÜŞLER BAŞLAYACAK

Bölgede AFAD, Kızılay ve çeşitli STK’lar sivillerin gıda kolisi, hijyen paketi, su ve başka ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalara başladı. Afrin merkezi, terör örgütünün geride bıraktığı el yapımı patlayıcılar, çeşitli düzenekler ve mayınlarından temizlenme çalışmaları da devam ediyor. Edinilen bilgilere göre bölge, tamamen tuzaklı patlayıcılardan temizlendiğinde imar, alt yapı ve belediyecilik gibi çalışmalara geçilecek. İlk aşamada sağlık, eğitim, asayiş, dini hizmetler, su ve elektrik gibi altyapı hizmetlerinin tamamlanmasının ve yaşanabilir bir ortamın sağlanmasının ardından Suriyeliler köy ve kasabalarına dönecek.

AFRİN’İN GELECEĞİ

Öte yandan dün Afrin’in geleceğini belirleyecek “Afrin Kurtuluş Kongresi” Gaziantep’te toplandı. Kongreye, terör örgütlerinin zulmünden kaçan Kürt, Arap, Alevi ve Ezidi 100’e yakın Afrin’in önde gelen isimlerinin katıldığı bildirildi. Kongre Sözcüsü Afrin’li Kürt muhalif Hasan Şindi, gazetecilere yaptığı açıklamada kongrenin, Afrin’i yeniden inşa etmek ve halkın köylerine dönmesini sağlamak için toplandığını belirtti. Afrin halkının, Türkiye’nin desteğiyle daha iyi yaşamasını sağlamak istediklerini dile getiren Şindi, kongrede 17 maddelik bir karar metni sağlandığını ve bunların mutlaka hayata geçirileceğini belirtti. Şindi, “Yolumuza devam edeceğiz. Afrin’de yaşayan her kesimden kişiler bu toplantıda yer aldı. 30 kişilik yerel meclis olarak aldığımız kararları uygulayacağız” açıklamasında bulundu.

Türkiye Gazetesi