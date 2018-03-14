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Afrin'e giden jandarma komandoya ailesinden sürpriz

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Şırnak'tan yola çıkan Jandarma Komando konvoyunda bulunan Uzman Çavuş Emrah Gencer'in (27) Gaziantep'te oturan ailesi otobüsteki oğullarına sürpriz yaptı.

Afrine giden jandarma komandoya ailesinden sürpriz

14 Mart 2018 15:32

Şırnak'tan 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Suriye sınırına sevk edilen personelin içinde bulunduğu 20 otobüslük konvoy akşam üzeri Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçti. Konvoyda bulunan Jandarma Komando Uzman Çavuş Emrah Gencer'in (27) Nurdağı'nda oturan ailesi ise oğullarına sürpriz yaptı. İlçenin kırsalı Altınova Mahallesi'nde oturan baba Mustafa, anne Döne ile akrabaları, gece ilçeden geçen konvoyu durdurup, Jandarma Komando Uzman Çavuş Emrah Gencer'i Türk bayraklarıyla karşıladı.

Ailenin yaklaşık 7 aydır görmedikleri oğulları ile hasret gidermeleri sırasında duygulu anlar yaşandı.
Jandarma Komando Uzman Çavuş, karşısında yaklaşık 7 aydır görmediği ailesini görünce şaşırırken ailesine sarılarak hasret giderdi.

Nurdağı Merkez karayolları üzerinde saatlerce bekleyen kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyun önünde bir süre tekbir getirip, 'en büyük asker bizim asker' sloganı atarak askerileri yolcu etti.  

Ali Koyuncu

Etiketler: Uzman Çavuş Emrah Gencer

 

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