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Afrin'e Türk bayrağı dikildi

İhlas Haber Ajansı muhabiri İhsan Altıkardeş'in sıcak bölgeden aktardığı son dakika haberine göre; 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'de kontrolü sağlayan Mehmetçik, bölgeye Türk bayrağını dikti.

Afrine Türk bayrağı dikildi

18 Mart 2018 11:11
Afrin'e Türk bayrağı dikildi - Tıkla İzle

Afrin şehir merkezinde kontrol sağlandı. Kent merkezine Türk bayrakları asıldı.

TSK, Afrin zaferini Twitter hesabı üzerinden paylaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde gelen Afrin zaferinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, resmî Twitter hesabı üzerinden görüntüleri paylaştı. Görüntülerde elinde Türk bayrağı ile konuşan kahraman Mehmetçik,

''Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler Günü'nde Türk milletine ve yüce Türk şehitlerimize armağanıdır.'' diyerek şanlı zaferi tüm dünyaya ilan ediyor.

 

 

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