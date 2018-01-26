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Afrinli Kürt askerler ÖSO'ya katıldı

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) katılan Afrinli Kürt askerlerden Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin açıklama yapıldı.

Afrinli Kürt askerler ÖSOya katıldı

26 Ocak 2018 23:31
Afrinli Kürt askerler ÖSO'ya katıldı - Tıkla İzle

PYD'nin Kürtlere uyguladığı katliam sonrası Afrinli Kürt askerler Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) katıldı. ÖSO'ya katılan Afrinli Kürt askerlerin Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklama "Biz Kürt devrimcileri olarak, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile PYD ve YPG'ye karşı ortaklık ediyoruz. PKK'dan zulüm gören halkımız için ortaklık yaptık. Halkımızı bu zulümden kurtarmak için, PYD'ye karşı geldiği için hapsedilen arkadaşlarımız, Avrupa'ya göç eden halkımızın evlerine dönmesi için barış ve özgürlük için yola çıktık. Evleri yakmak, yıkmak ve insanları öldürmek, öldürüp cesetlerini teşhir etmek için yola çıkmadık. Kimse sizi kandırmasın. Tekrar ediyoruz, biz Afrin'in çocuklarıyız. Afrin'i tekrar yeniden inşa etmek, evlerimize yerleşmek için geldik. Nizam ve özgürlüğümüz için geldik" ifadesi kullanıldı.

Yousef Talha
 

 

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