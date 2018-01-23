Afrinli sığınmacıların gözü Zeytin Dalı Harekatı'nda

Suriye’nin Afrin kentinde yaşarken zulümden kaçan Suriyeliler, son günlerde haberleri yakından takip ediyor. Bir kısmı Esed zulmünden bir kısmı terör örgütlerinin baskısından kaçarak Türkiye’ye sığınan Afrinliler, Zeytin Dalı Harekatı'nın sonucunu herkesten çok merak ediyor.

Arap ve Türk medyasından gelişmeleri yakından takip eden Afrinliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kentlerinin teröristlerden en kısa sürede temizlenmesini ümit ediyor. Sığınmacılar, bölgenin terör unsurlarından arındırılmasından ardından memleketlerine dönecekleri günü iple çekiyor. Ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan sığınmacılar, terk ettikleri topraklarına geri dönmek istiyor.

Eşi ve kendisi öğretmen olan Afrinli Ahmet Kılınç, Afrin’in teröristlerden temizlenmesiyle birlikte memleketlerine döneceklerini belirterek, “İnşallah Türkiye oraya girdiğinde düzeltir. Biz bunu istiyoruz. Her şey iyi olur. Hepimiz evimize, memleketimize dönmek istiyoruz. Türk ordusunun yaptığı harekatı destekliyoruz. Beş yıldan beri buradayız ve çok yorulduk. Teröristlerin gitmesini istiyoruz. Afrin’de teröristler biterse biz geri döneceğiz” dedi.

Muhacir Hanebi ise istedikleri tek şeyin memleketlerine dönmek olduğunu aktararak, “Dört yıldan beri güvenli bir şekilde Türkiye’de yaşıyoruz ancak Türkiye’nin desteği ile ülkemize geri dönmek istiyoruz. Sadece Afrin’de değil her yerden teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Daha sonra ülkemize döneriz” diye konuştu.

Ahmet Arslantaş

