Rees Network Genel Müdürü Mehmet Afşar, gayrimenkul sektöründe yeni trendin ekolojik yapı anlamına gelen 'ekovilla' olduğunu belirtti. Afşar, ekovillanın yaşam ile uyumlu, doğaya saygılı yapı ürünleriyle üretilen bir konsept olduğunu söyleyerek “Gerekli güçlendirme proseslerinden geçen ahşap ve doğal yapı ürünleriyle, insanlara farklı metrekare ve boyutlarda hazır konseptler sunuyor olduğumuz gibi, özel tasarımlarda hayata geçirebiliyoruz. Kişilerin ev yapmak istedikleri arsa metrekareleri ve imar oranları nispetinde ihtiyaçlarına uygun olan ekovilla konseptini, arsasına çok kısa zamanda kurulumunu yapıyoruz ve teslim ediyoruz. Ekovilla yapı ürünleri ve izolasyonu sayesinde yüzde 70’e varan enerji tasarrufu da sağlıyor” dedi.

Afşar, Türk insanın ihtiyaç sıralamasında ilk sıralarda bulunan ev sahibi olma güdüsü olduğunu belirterek ekovillanın tercih edilme sebeplerini, “İnsanlar ev sahibi olmak için uzun vadeli düşünerek, kimi zaman emeklilik gibi yıllar sonrasına sarkan planlarla ev yapma hedefiyle arsa alıyor. Sonrasında bu arsaya ev yapabilmek için uzun süren resmi işlemler, ustalar ve müteahhitler ile sıkıntılı ve yorucu bir süreçle karşı karşıya kalıyor. Ekovilla, dünyada gelişen yeşil binalar ve ekolojik ev konseptinin Türkiye’deki öncüsü olarak her bütçeye uygun, uzun süreli inşaat, beton, usta sıkıntıları yaşamadan, iki haftada kurulum ile ekolojik evin sağlığını ve konforunu sunuyor. Bu sebeple ev sahibi olmak isteyenler artık klasik inşaat çalışmaları ve diğer klasik prefabrik evler yerine ekovillayı tercih ediyor. Sağlıklı ev konsepti ekovilla, insanları ahşap yapının sağlığına yönlendiriyor” şeklinde açıkladı.

“Silivri’nin ekolojik yaşam alanı 'Ekosilivri'”

Mehmet Afşar, bireysel olarak ev yapmak veya yaptırmak isteyen kişiler için oluşturulan hazır konseptlerin imalatı ve kurulumunun yanı sıra, daha büyük arsa sahiplerinin talepleri üzerine de kat karlığı şekilde ekovilla konseptiyle villa projeleri hayata geçirebildiklerini söyleyerek. “Ekosilivri firmanın bu şekilde hayata geçirdiği en yeni örnek. Rees Network tarafından ekovilla konseptiyle 36 adet bağımsız bölüm villa ünitesinden oluşan butik bir villa projesi olan Ekosilivri’de 2+1, 3+1 ve 4+1 oda sayısında villa seçenekleri bulunuyor. 92-146 metrekare arasında değişen büyüklükte seçenekler bulunan Ekosilivri’de açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, her bağımsız bölüme ait açık otopark ve ortak alanda misafir otoparkı ve sosyal tesisler yer alıyor. Kat karşılığı hayata geçirilen projelerde standart olarak uygulanan güneş enerjisi sistemi ile enerji ihtiyacının büyük çoğunluğun sağlayan ekovilla projeleri, yağmur sularının depolanıp arıtılması sayesinde su ihtiyacını da doğadan karşılıyor. Avrupa Yakası'nın gelişen iş merkezi bölgesi olan Basın Ekspres’e ve Atatürk Havalimanı'na yakın konumda olması sebebiyle şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyip de İstanbul’dan vazgeçemeyenlere alternatif bir yaşam alanı sunuyor” şeklinde konuştu.