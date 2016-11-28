Düzce’de çeşitli kamu kurumlarına borcu olan vatandaşlar 25 Kasım’da sona eren “Genel Vergi Borcu Affı” uygulamasından yararlanarak Düzce Belediyesi’ne olan borçlarını yeniden yapılandırdı. Kasım ayı sonuna kadar yeniden yapılandırılan borçlarını ödeyen 12 bin kişi uygulama sayesinde birikmiş borç faizlerini de sildirme şansı buldu. Düzce Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada genel vergi affı uygulaması sayesinde hem vatandaşların hem de kurumların yapılandırma sayesinde genel borç miktarında önemli bir azalma olduğu ve borç sahibi vatandaşların da daha kolay şekilde ödeme yapabildikleri belirtildi.

Tuncay Türkgülü