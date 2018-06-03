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Afyon Belediyespor Basketbol takımı şampiyonluğu kutladı

1. Ligi play-off final maçında şampiyon olarak Süper Lige yükselen Afyon Belediyespor Basketbol takımı için Bakan Eroğlu’nun da katılımıyla şampiyonluk kutlaması düzenlendi.

Afyon Belediyespor Basketbol takımı şampiyonluğu kutladı

03 Haziran 2018 02:12

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi dördüncü maçında, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 74-70 yenerek seride durumu 3-1 yapan Afyon Belediyespor Basketbol Süper Lig’e yükseldi. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 1. Lige yükselen Afyon Belediyespor Basketbol takımı için şampiyonluk kutlaması yapıldı. Dün akşam düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına binlerce Afyonkarahisarlının sevincine Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’da katılarak ortak oldu. İlk olarak sahneye isimleri okunan takım oyuncuları ve teknik heyeti tek tek tebrik eden Bakan Eroğlu, daha sonra bir konuşma yaparak Afyonkarahisar’ın hem futbolda hem de basketbolda şampiyon almasından duyduğu sevinci dile getirdi.
Bakan Eroğlu, Afyon Belediyespor Basketbol takımı Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyetini, basketçileri ve emek veren herkesi şampiyonlukta gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür teşekkür ederek Afyonkarahisar'ın spor alanında önemli bir yol kat ettiğini vurguladı. Eroğlu, “İnşallah bunu daha da mükemmel bir hale geleceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanım Burhanettin bey ile birlikte mükemmel bir hale getirmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu yıl Dünya Motokros Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Hatırlarsanız şunu söylemiştik; Afyonkarahisar termal turizm de şampiyon olacak dedik ve oldu mu? Sağlık turizmden şampiyon olacak dedik oldu mu? Spor turizminde şampiyon olacak dedik oldu mu? Biz bunları söyleyince millet güldü. Nerede 3. ligdeki Afyonspor'dan sonra mı dedi? Her yıl bir üst lige çıktık. Allah'a şükür şimdi ise birinci ligdeyiz" dedi.
Afyonkarahisar Beldiye Başkanı Burhanettin Çoban ise Afyonkarahisar'da son 4 yılda futbol, voleybol ve basketbolda büyük başarılara imza atıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Futbol'da 4 yılda Spor Toto 1. lige yükseldik. Voleybol'da 3 yılda en üstteki olan Efeler Ligi. Futbol'da en üstteki 36 ilden birisiyiz. Voleybol'da Türkiye'de en üstteki 12 ilden bir tanesiyiz. Basketbol'da da tarihi başarı ile Türkiye'deki 16 kulüpten birisiyiz.”  

 

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