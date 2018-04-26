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Afyon Şeker Fabrikası’nı Doğuş Gıda aldı

Bugün yapılan Afyon Şeker Fabrikası'nın ihalesini 725 milyon lirayla Doğuş Gıda A.Ş. kazandı.

Afyon Şeker Fabrikasını Doğuş Gıda aldı

26 Nisan 2018 17:45

Kotası en yüksek şeker fabrikası olan Afyon Şeker Fabrikası'nın ihalesinin kazananı belli oldu. İhaleye Kayseri Şeker, Mutlucan BBM Safi Katı Yakıt, Albayrak Turizm, Torunlar, Özbey ve Doğuş katıldı.

Kazanan ise Doğuş Gıda A.Ş. oldu. Doğuş Gıda A.Ş. 725 milyon TL'ye fabrikayı aldı. Afyon Şeker Fabrikası ihalesi 400 milyon liradan açıldı. İlk elemeli turda Torunlar Gıda elendi. Fiyat 635 milyon liraya çıktı. İkinci turda Özbey Holding elendi ve fiyat 680 milyon liraya çıktı. Son elemeli turda ise Mutlucan-NDM Ortak Girişim Grubu elendi. 

Açık artırma ihalesinin ardından fiyat 702 milyon lira seviyesine çıktı. İhaleyi açık artırma teklifleri sürecinde, 725 milyon liralık teklifle Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ kazandı.  

Hayati Kanat
 

 

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