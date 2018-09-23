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Afyon'da kazanan çıkmadı

Afyon'da kazanan çıkmadı
Afyon'da kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında AFJET Afyonspor, sahasında Balıkesir Baltok ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında AFJET Afyonspor, sahasında Balıkesir Baltok ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar
17. dakikada Türker'in defansın arkasına yaptığı ortada topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Oltan'ın şutu yandan auta gitti.
27. dakikada ceza sahası içinde Yasin'in sert şutunu kaleci Vukovic kontrol etti
61. dakikada Sinan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Taşkın'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-1
87. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Furkan'ın sert şutunda top ağlara gitti.

Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Ramazan Keleş, Emin Yıldırım, Cemil Tunç
AFJET Afyonspor: Rybka, Türker, Bayram, Yasin (Mehmet Güven dk. 87 ?), Sinan (Aykut dk. 63), Mehmet Sedef, Onur (Ersel dk. 75), Nazmi, Taşkın, İsmet, Oltan
Yedekler: Bekir Demircan, Ali Kılıç, Abdulkadir Kuzey, Enes Ata
Teknik Direktör: Sebahatin Akgül
Balıkesir Baltokspor: Vukovic, Cüneyt, Nizamettin (Furkan dk. 69), Kethevoama (Glumaç dk. 78), Sedat, Oğuz, Uğur, Otoo, Steve Beleck (Mehmet Boztepe dk. 70), Bülent, Cumali
Yedekler: Asil Kaan, Okan Alkan, Doğa İşeri, Muhammed Ali
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Taşkın (dk. 61) (AFJET Afyonspor), Furkan (dk. 87) (Balıkesir Baltokspor)
Sarı Kartlar: Sinan (AFJET Afyonspor), Sedat, Oğuz (Balıkesir Baltokspor)

Ali Bayar
 

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