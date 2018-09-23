Afyon'da kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında AFJET Afyonspor, sahasında Balıkesir Baltok ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

17. dakikada Türker'in defansın arkasına yaptığı ortada topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Oltan'ın şutu yandan auta gitti.

27. dakikada ceza sahası içinde Yasin'in sert şutunu kaleci Vukovic kontrol etti

61. dakikada Sinan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Taşkın'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-1

87. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Furkan'ın sert şutunda top ağlara gitti.

Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Ramazan Keleş, Emin Yıldırım, Cemil Tunç

AFJET Afyonspor: Rybka, Türker, Bayram, Yasin (Mehmet Güven dk. 87 ?), Sinan (Aykut dk. 63), Mehmet Sedef, Onur (Ersel dk. 75), Nazmi, Taşkın, İsmet, Oltan

Yedekler: Bekir Demircan, Ali Kılıç, Abdulkadir Kuzey, Enes Ata

Teknik Direktör: Sebahatin Akgül

Balıkesir Baltokspor: Vukovic, Cüneyt, Nizamettin (Furkan dk. 69), Kethevoama (Glumaç dk. 78), Sedat, Oğuz, Uğur, Otoo, Steve Beleck (Mehmet Boztepe dk. 70), Bülent, Cumali

Yedekler: Asil Kaan, Okan Alkan, Doğa İşeri, Muhammed Ali

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Taşkın (dk. 61) (AFJET Afyonspor), Furkan (dk. 87) (Balıkesir Baltokspor)

Sarı Kartlar: Sinan (AFJET Afyonspor), Sedat, Oğuz (Balıkesir Baltokspor)

Ali Bayar

