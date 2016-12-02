İddialara göre, Afyonkarahisar Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre, adliye önündeki taksi durağında şoför olarak çalışan Selçuk B., öz kardeşi Yılmaz B.’nin cinayet zanlısı olarak yargılandığı duruşma salonuna girdi. Salona girdikten sonra hakimin cübbesini giyip, makamına oturup ve önünde de dava dosyaları varken fotoğraf çekip sosyal medyadaki hesabına yükledi. Taksi şoförünün kısa süreliğine de olsa sahte hakim olduğu olay, kardeşinin cinayet zanlısı olarak yargılandığı davadaki taraflardan N.T.’nin olayı Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) şikayet edip duruşma sırasında da hakime söylemesi ile ortaya çıktı. Duruşma zabıtlarına da geçtiği öne sürülen olayla ilgili soruşturma açılıp açılmadığı bilinmezken, taksi şoförünün, adliye çalışanlarından gelen tepki ve uyarılar üzerine fotoğraf sosyal medya hesabından kaldırdığı öğrenildi. Ancak taksi şoförü Selçuk B., fotoğrafı sosyal medyadan kaldırmadan önce bir şahıs fotoğrafı indirip kağıda bastırdı.

Öte yandan, şikayette bulunarak olayı ortaya çıkaran N.T.’nin, BİMER’e gönderdiği el yazılı ve imzalı dilekçesinde; “Adliyenin önündeki taksi şoförleri adliyeye girerek işine geldiği şekilde dosyaları hakim ve savcı cübbesi giyerek değiştiriyorlar, bu söylediğimiz konu resimle ispatlı” ifadeleri dikkatlerden kaçmadı:

Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin ise böyle bir manzaranın hukuk açısından kabullenilemez olduğunu ifade ederek, “Orası resmi bir devlet dairesi. Kürsünün arkasına görevli ve sorumlularından başka kimse geçemez. Muhakkak soruşturma açılmalı. Adliye taksicileri ne yazık ki bu şekilde imtiyazlı gibi, bu çoğunlukla çalışların özel işlerinin yaptırılmasından da kaynaklanıyor. Taksi şoförleri kendilerini resmi statüde görüyorlar, kayırılıyorlar. Bu özel statüde işte böyle şımarıklığa dönüşmüş durumda” şeklinde konuştu.

