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Afyonkarahisar-Konya yolu 12 saat sonra açıldı

Afyonkarahisar-Konya arasındaki karayolu, yoğun kar yağışı, tipi ve yaşanan kaza nedeniyle 12 saat trafiğe kapalı kaldı. Yol çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.


27 Aralık 2016 12:16

Karayollarından edinilen bilgiye göre, D-300 karayolunda Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinden Konya’nın Kadınhanı ilçesine kadar olan bölümde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ilgın ilçesinde yaşanan otobüs kazası nedeniyle de uzun süre kapalı kalan yolda özellikle tır ve kamyonlar uzun konvoy oluşturdu. Yolda kalan tır ve kamyonlar Akşehir ilçesi şehir merkezinde ve D-300 karayolunda sabahladı. Akşehir Belediyesi ise yolda kalan sürücülere sıcak çorba ve ekmek ikramında bulundu.

Dün saat 22.00’den itibaren yaklaşık 12 saat Konya yönüne tek taraflı olarak trafiğe kapalı kalan yol, sabah saat 10.00 sıralarında tekrar trafiğe açılarak sürücülerin devam etmesine izin verildi. 

Cemal Filiz


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