Karayollarından edinilen bilgiye göre, D-300 karayolunda Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinden Konya’nın Kadınhanı ilçesine kadar olan bölümde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ilgın ilçesinde yaşanan otobüs kazası nedeniyle de uzun süre kapalı kalan yolda özellikle tır ve kamyonlar uzun konvoy oluşturdu. Yolda kalan tır ve kamyonlar Akşehir ilçesi şehir merkezinde ve D-300 karayolunda sabahladı. Akşehir Belediyesi ise yolda kalan sürücülere sıcak çorba ve ekmek ikramında bulundu.

Dün saat 22.00’den itibaren yaklaşık 12 saat Konya yönüne tek taraflı olarak trafiğe kapalı kalan yol, sabah saat 10.00 sıralarında tekrar trafiğe açılarak sürücülerin devam etmesine izin verildi.

Cemal Filiz