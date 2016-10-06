Edinilen bilgilerde, operasyonun aralarında Denizli ve Kütahya gibi kentlerin de bulunduğu 10 ilde yapıldığı kaydedildi. Operasyonda kentlerin bazılarında Defterdarlık gibi kamu kurumlarında görevli devlet memurlarının da aralarında bulunduğu 30 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 53 kişiden 30'u gözaltına alınırken 23 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Halen devam eden operasyonda gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR