Öğlen saatlerinde Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Hisar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda 3 askerin şehit düşmüş, 1 asker de yaralanmıştı. Çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden birisinin Afyonkarahisar Bolvadin nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Nuri Başaran, diğerinin ise Çay ilçe nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Fatih Ak olduğu kaydedildi.

Şehit haberlerin gelmesinin ardından ailelerine şehadet haberlerinin kent ve ilçe protokol üyeleri tarafından verildiği bildirildi. Şehit Başaran’ın babası at arabacılığı yaparak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Acı haberin gelmesinin ardından Bolvadinli şehit Nuri Başaran’ın ailesi acıya büründü. Şahadet haberinin ardından şehidin Yıldırım Mahallesindeki baba ocağına ateş düştü. Acı haberi alan şehidin anne Hatice ve baba Sait Başaran sinir krizleri geçirirken aile üyelerini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin 2’si erkek, 1’i kız olmak üzere 4 kardeş oldukları öğrenildi. Şehidin babası Sait Başaran’ın at arabası ile taşımacılık yaparak geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi. Şehit Başaran’ın yaklaşık 1 yıllık asker olduğu aktarıldı.

“Şehitten duygulandıran paylaşım”

Şehit Fatih Ak’ın da acı haberinin gelmesi üzerine şehidin Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesine yaşayan ailesinin evine de ateş düştü. Acı haberi şehidin ailesine Çay ilçe protokol üyeleri verdi. Şehit Ak’ın 13 Eylül tarihinde nişanlandığı öğrenilirken, nişanlandığı tarihten yaklaşık 1 hafta sonrada görev yerine döndüğü aktarıldı. Şahadet haberinin gelmesinin ardından anne Fadime ve baba Ramazan Ak’ın büyük üzüntüye boğulduğu öğrenilirken, Karacaören Belediyesi tarafından da şehidin baba evine Türk bayrağı asıldığı kaydedildi. Şehit Fatih Ak’ın 1’i erkek, 1!i kız olmak üzere toplam 3 kardeş oldukları aktarıldı.

Öte yandan, 11 Ekim tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit edilen Jandarma Er Erkan Özdemir’in fotoğrafını da paylaşan Şehit Ak’ın, “Daha 96 doğumlu. Geçse karşına iki laf etse umursamazsın bile."Reşit oldun mu sen" diye dalga geçersin. Ne reşiti, çocuk ŞEHİD oluyor ŞEHİD!” yazdığı görüldü.

Mücahit Kuzu

