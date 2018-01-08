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Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu olayla ilgili flaş karar

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin davada, emekli Albay Veysel Özbay ve Binbaşı Ali Duran 13 yıl 4'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Afyonkarahisarda 25 askerin şehit olduğu olayla ilgili flaş karar

08 Ocak 2018 15:13

Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç kışlası 4. Mühimmat Bölge Komutanlığı 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı’na bağlı 32 numaralı 'iglo' tipi cephanelik depo patlamasının sonucu 25 asker şehit olayın davasına Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3. duruşma ile devam edildi.

“Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçlaması ile açılan davada 5 Eylül 2012 yılında Afyonkahisar’da meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu mühimmat depo patlamasına ilişkin emekli Albay Veysel Özbay ve Binbaşı Ali Duran 13 yıl 4'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Hayati Kanat

 

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