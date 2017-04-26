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Afyonkarahisar’da 9 kişi FETÖ’den tutuklandı

Afyonkarahisar’da FETÖ soruşturması kapsamında 9 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisarda 9 kişi FETÖden tutuklandı

26 Nisan 2017 19:09

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda haklarında örgüte “himmet” ödemesi altında maddi destek sağladıkları ve örgütün mesajlaşma programı olan “ByLock” kullandıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon yapılmıştı. Yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 20 şahıstan 16’sı gözaltına alınmıştı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından 9’u tutuklanırken, 7’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahsında arandığı öğrenildi. 

Gökten Ceylan
 

Etiketler: Afyonkarahisar, fetö, tutuklama


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