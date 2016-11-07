Edinilen bilgilere göre, olay kent merkezi Esentepe Mahallesindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. İddialara göre, uzun süredir ailevi problemleri olduğu öne sürülen anne A.Ü. (32), çocukları 3 yaşındaki Erencan Ü. ve 9 yaşındaki Emircan Ü.’nün de evde bulunduğu sırada tüm kapıları kapatarak doğalgazı açtı. Ardından bir süre beklediği iddia edilen anne daha sonra eline geçirdiği bıçak ile çocuklarını yaraladıktan sonra kendisini de göğüs bölgesinden 2 defa bıçakladı. Bağrışmalar üzerine apartmanda bulunan komşularının kadının yakınlarına haber vererek durumdan haberdar ettikleri belirtildi. Kısa süre sonra eve gelen yakınlarının kapıyı kırarak eve girdikleri ve korkunç manzara ile karşılaştıkları kaydedildi. Ardından yakınlarının haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibinin sevk edildiği aktarıldı. Olay gelen ekiplerin kanlar içindeki 2 çocuk ve anneye ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdıkları bildirildi.

Anne ve büyük oğlu yoğun bakımda

Anne A.Ü., Afyonkarahisar Devlet Hastanesine çocuklarının ise Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldıkları aktarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne ve iki oğlunun hemen tedavi altına alındığı öğrenilirken, 3 yaşındaki Erencan Ü’nün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Ağır yaralanan annenin ise ameliyata alındığı ve ardından yoğun bakımda servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 9 yaşındaki Emircan Ü.’nün ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Baba gözaltına alındı

Olay sonrası eve gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, baba H.Ü.’nün ise polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Ticaretle uğraştığı ifade edilen baba H.Ü., ile anne A.Ü., arasından uzun süredir şiddetli geçimsizlik olduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.