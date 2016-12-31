Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Kızılca köyü Kestel Barajı yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, köy yakınında avlanmaya çıkan İ.Ç. isimli şahsın, ormanlık alanda bir süre gezdikten sonra yanındaki tüfekle domuz sandığı Kenan Atalay (36) isimli şahsa ateş ettiği öne sürüldü. Ardından şahsın yanına giden İ.Ç., durumu anlayınca hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri kara ambulansı ile dağlık bölgeye çıkamayınca yanlarına aldıkları ekipman ile yaklaşık 600 metre tırmanarak Atalay’ın yanına ulaştı. Yaptıkları ilk müdahalede Atalay’ın öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri ardından olay yerine hava (helikopter) ambulans istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen hava ambulansına nakledilen Atalay’ın otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi. Atalay’ın ambulansa nakledilmesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı Dağcılık Timi’nden de yardım istendiği ve onların da nakle yardımcı oldukları ifade edildi.

Edinilen bilgilerde, Atalay’ın göğsüne aldığı çok sayıda saçma darbesi ile hayatını kaybettiği öğrenilirken, olayla ilgili İ.Ç. isimli şahsın ise jandarma tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. İ.Ç.’nin verdiği ilk ifadesinde ise Atalay’ı uzaktan domuz sandığını ve bu yüzden ateş ettiğini söylediği öne sürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.