Yaklaşık 1 aydan bu yana yağmur yağmayan kentte öğlen saatlerinden itibaren başlayan yağmur yağışı özellikle tarım uğraşanların yüzünü güldürdü. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde, yağışın bugün gün boyunca devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Yarından itibaren ise yağışın karla karışık şeklinde yağmasının tahmin edildiği belirtildi. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşanırken, tahminlere göre gündüz 6 derece civarında olması beklenen hava sıcaklığının akşamları ise sıfırın altında olması bekleniyor.

Öte yandan, yağışlı havanın etkisini Perşembe günüde yitireceğinin bilgisi de alındı.

Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR