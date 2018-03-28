Afyonkarahisar’da esrarengiz cinayet

Olay, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinde ikamet eden Hüseyin Arslan (37), beraber yaşadığı Bahar Karabağ (42) ile birlikte yine aynı mahallede ikamet eden R.K.’ya ellerinde uygunsuz görüntüleri ve fotoğraflarının bulunduğunu belirterek şantaj yaptı. R.K.’nın ilk eşinden olan oğlu 23 yaşındaki Ü.A.'nın, olayı öğrenmesi üzerine Hüseyin Arslan ve Bahar Karabağ’ı pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdüğü iddia edildi. R.K. ve oğlu Ü.A. emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi R.K.’nın cinayeti tek başına işlediğini ve oğlu Ü.A.’nın olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili Bolvadin İlçe Emniyet ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Mücahit Kuzu - Hayati Kanat