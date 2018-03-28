Diğer
Kategoriler

Afyonkarahisar’da esrarengiz cinayet

Afyonkarahisar’da bir kadına şantaj yaptığı öne sürülen sevgililer silahla vurularak öldürüldü. Cinayeti işledikleri iddia edilen anne oğul gözaltına alınırken, annenin cinayeti tek başına işlediğini söylediği ileri sürüldü.

Afyonkarahisarda esrarengiz cinayet

28 Mart 2018 15:48

Olay, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinde ikamet eden Hüseyin Arslan (37), beraber yaşadığı Bahar Karabağ (42) ile birlikte yine aynı mahallede ikamet eden R.K.’ya ellerinde uygunsuz görüntüleri ve fotoğraflarının bulunduğunu belirterek şantaj yaptı. R.K.’nın ilk eşinden olan oğlu 23 yaşındaki Ü.A.'nın, olayı öğrenmesi üzerine Hüseyin Arslan ve Bahar Karabağ’ı pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdüğü iddia edildi. R.K. ve oğlu Ü.A. emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi R.K.’nın cinayeti tek başına işlediğini ve oğlu Ü.A.’nın olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili Bolvadin İlçe Emniyet ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.  

Mücahit Kuzu - Hayati Kanat

Etiketler: Afyonkarahisar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç