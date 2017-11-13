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Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 3’ü kadın 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisarda FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

13 Kasım 2017 14:12

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından minibüs ile adliyeye çıkarıldı. 3’ü kadın 17 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılırken, şahıslar arasında gençlerin çoğunlukta olması dikkatlerden kaçmadı.

Alınan bilgilerde, şüpheli şahısların çoğunun cep telefonlarında örgütün mesajlaşma programı olan ‘ByLock’a rastlandığı belirtildi. Şahısların savcılıktaki ifadelerinin ardından akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. 

Gökten Ceylan
 

 

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