Edinilen bilgilere göre, önceki günlerde Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi. Operasyonda Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı adreslere eş zamanlı baskınlarda 34 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Emniyet müdürlüğüne bağlı diğer birimlerinde destek verdiğinin öğrenildiği operasyonda aralarında örgüte finansal destek sağladıkları öne sürülen iş adamları ve "ByLock" kullanıcılarının olduğu ifade edildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Gökten Ceylan