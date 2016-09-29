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Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da yürütülen Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ‘ByLock’ isimli mesajlaşma programını kullanan ve çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu 12 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisarda FETÖ operasyonunda 12 kişi tutuklandı

29 Eylül 2016 11:57

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hafta başında yapılan FETÖ operasyonunda aralarında öğretmenlerinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslardan 15’i dün adliyeye sevk edilirken, şahıslardan 12’sinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı 3’nün ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

Öte yandan, tutuklanan şahısların büyük çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu ve yurt genelinde olduğu gibi örgüte ait olduğu iddia edilen ‘ByLock’ isimli mesajlaşma programının cep telefonlarında bulunduğu öne sürüldü. 

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR 

Etiketler: Afyonkarahisar, fetö


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