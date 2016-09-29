Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hafta başında yapılan FETÖ operasyonunda aralarında öğretmenlerinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslardan 15’i dün adliyeye sevk edilirken, şahıslardan 12’sinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı 3’nün ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

Öte yandan, tutuklanan şahısların büyük çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu ve yurt genelinde olduğu gibi örgüte ait olduğu iddia edilen ‘ByLock’ isimli mesajlaşma programının cep telefonlarında bulunduğu öne sürüldü.

Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR