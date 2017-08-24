Afyonkarahisar’da film gibi olay: Otele giden yolu kapattı

Ahmet Turan isimli vatandaş kaplıcalardaki otellere, piknik alanları ile Reşadiye ve Yayman köylerine ulaşım sağlayan yolu tapulu arazisi olması gerekçesi ile kapattı. Arazisine çektiği tel örgülerin başında gazetecilere olayı anlatan Turan şunları söyledi:

“14 yıl önce 2003 yılında ben bu araziyi hazineden ihale ile aldım fakat arazim yol olarak kullanılıyor. 422 metre kare arazimin turizm bakanlığından gazino ve lokanta ruhsatı var. Belediye ile anlaşamadım karşımda muhatap bulamadın elimde mahkeme kararı ve Danıştay’ın onama kararı var. Ben de bu yüzden arazimi tel örgü ve beton ile kapattım.”

Konu ile ilgili açıklama yapan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ise Turan’ın arazisi için 1 milyon TL istediğini belirterek, “Biz Sandıklı Belediyesi olarak vatandaş ile anlaşmayı arazisini satın almayı istedik. Kamu yararı olan ve yol olarak kullanılan yerin değer tespiti yaptırarak almaya gayret ettik. Fakat vatandaş 422 metre kare olan yerine bizden 1 milyon lira ya da şu anda bedesten yaptığımız arsanın köşe yerini istedi arsasının değerinden katbekat fazlaydı bu yüzden anlaşamadık. Belediye başkanlığım döneminde Afyon Caddesi’nde bir çok eski evi satın alarak kamulaştırdık hapsinde de vatandaşımızın malının değerini verdik, hepsi ile gönül rızası ile helalleşerek bu işlemleri yaptık. Belediyenin parasında yetimin hakkı var biz hakkından fazlasını veremeyiz. Yolu kapatmış mahkeme kararı var saygılıyız vatandaşımıza. Arkadaki köylerde yaşayan hemşerilerimizi mağdur etmeyiz 1 saat içerisinde belediyemize ait olan araziden yol açtık şu anda kapalı yol yok” dedi.

Ali Bayar