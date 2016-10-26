Edinilen bilgilere göre, olay kent merkezi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kıskançlık yüzünden yaşandığı iddia edilen olayda, bir süre Ayşe Ç., isimli kadın ile birlikte yaşayan Mehmet Emin Kaya, 03 VR 248 plakalı otomobil ile yolda ilerlerken genç kadını Serkan Öz isimli şahıs ile birlikte gördü. Bunun üzerine aracını ara sokağa çeken Kaya, aracının bagajında bulunan pompalı tüfeği alarak Ayşe Ç. ve Serkan Öz’ün üzerine yürümeye başladı. Görgü tanıklarının iddialarına göre şahıslarla kısa bir süre tartışan Kaya, pompalı tüfek ile şahısların üzerine 5 el ateş ettikten sonra pompalı tüfeği çenesinin altına dayayıp ateş ederek intihar etti.

Vurulanlardan biri hastaneye götürülürken öldü

Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olduğunu belirledikleri Serkan Öz ve Ayşe Ç.’yi hemen ambulansa aldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Öz’ün hayatını kaybettiği kaydedildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe Ç.’nin ise göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandığı ve ameliyata alındığı ifade edildi.

Görgü tanığı yaşanan dehşeti anlattı

Olayın görgü tanığı olduğunu öne süren Mehmet Fatih isimli vatandaş ise yaşanan dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı: “Ben araba ile geliyordum tam burada durdum. 2 kişiyi vurdu, bir gözlüklü bayan, bir tane de adam vardı. Adam ile kadın yattı. Silah sesini duyunca ilk inşaatlar olduğu için tahta falan atılıyor sandım. Gittim, durdum, baktım tüfek yarası ondan sonra arkadaş geldi ‘uzak dur’ dedi. Ben arabaya atıp hastaneye götürecektim. Kadının başında ilgileniyoruz adam tüfekle geldi pompalı ile yanında bir kız vardı ufak yaşlı. Hemen geldim arkadaşa ‘kıyıya gel yanında pompalı var bizi de vurmasın’ dedim. Biz kıyıya geldik adam 2 adım attı kafasına doğrulttu. Kız falan ‘neden yaptın’ falan dedi ondan sonra da polisler geldi. İntihar eden orta yaşlı 30-35 yaşlı birisiydi.”

Olay anı cep telefonu görüntüsüne işte böyle yansıdı

Öte yandan, bir başka görgü tanığının cep telefonu ile çektiği olay anı görüntüsü ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadına ve yanındaki kişiye kurşun yağdırdıktan sonra intihar eden Kaya’nın kanlar içinde kaldığı anlar ve hemen yanı başında bulunan pompalı tüfek cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Ayrıca cep telefonu görüntüsünde intihar eden Kaya’nın hemen başucunda genç bir kızın ağlaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Gökten Ceylan