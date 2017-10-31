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Afyonkarahisar’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Afyonkarahisar’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca çiftten kadın hayatını kaybederken koca ise yoğun bakıma alındı.

Afyonkarahisarda karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

31 Ekim 2017 14:07

Edinilen bilgilere göre, olay merkeze bağlı Akcin Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte oturdukları binanın ikinci katında yaşayan Ümmühan (55), Süleyman (54) Manış çifti, iddialara göre dün gece evlerinden sobalarını yakarak uyudular. Sabah erken saatlerde alt katta oturan çocukları anne ve babasının dışarı çıkmadığını görünce durumdan şüphelenerek eve girdi. Anne ve babasını baygın bulan aile üyeleri ardından durumu 112 Acil Servis ve polise bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Manış çiftine müdahale ederken, anne Ümmühan Manış’ı ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürülerken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özel araç ile yine aynı hastaneye kaldırılan Süleyman Manış ise yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Olayın ardından Manış ailesi üyeleri talihsiz çiftin yaşadığı eve akın ederken, polis ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Ahmet Bilal Hamzaçebi - Hayati Kanat

Etiketler: Afyonkarahisar, karbonmonoksit zehirlenmesi

 

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