Diğer
Kategoriler

Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

Afyonkarahisar’da 76 yaşındaki bir adam, kafasına balyozla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Afyonkarahisarda korkunç cinayet

18 Aralık 2016 11:56

Edinilen bilgilere göre, olay 16 Aralık Cuma günü Afyonkarahisar’ın Işıklar beldesinde meydana geldi. Beldede uzun süredir yalnız yaşayan Musa Avcı (76) isimli adamın evine giden bakıcısı, evin dağınık olduğunu ve Avcı’nın evde olmadığını görünce jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinin evde yaptıkları kısa süreli aramanın ardından, yaşlı adamın cenazesini evdeki yorganların altında bulundu. Duvarlarda kan izleri olduğunu gören ekiplerin yaptıkları ilk incelemede Avcı’nın kafasına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi. İncelemeleri genişleten ekipler evin bahçesinde cinayet aleti olan kanlı balyozu buldular. Yapılan incelemelerin ardından Avcı’nın cenazesinin, otopsinin ardından toprağa verildiği öğrenildi.
Avcı’nın cinayeti ile ilgili başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği öğrenildi. Cinayete kurban giden yaşlı adamın 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçimini sürdürmeye çalıştığı, oturduğu evi ise kendisine ölene kadar bakmaları karşılığında bakıcı aileye verdiği öne sürüldü.
Eşi yaklaşık 2 yıl önce ölen Avcı’nın ayrıca çocuğunun da olmadığı aktarıldı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç